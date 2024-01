Kelly Clarkson: Nikoli se nisem želela poročiti

Kelly Clarkson je priznala, da se nikoli ni želela sprehoditi do oltarja, čeprav je nekdanjemu soprogu dahnila usodni da. "Ne. Nikoli se nisem želela poročiti," je zaupala reviji People .

Kelly Clarkson in Brandon Blackstock sta bila poročena skoraj sedem let.

"Brandon je imel otroke, versko ozadje, in mislim, da je bilo to pomembno zanj. Ampak jaz nikoli nisem bila ta oseba." Poudarila je, da si poroke ni želela, ker je bila v svojem življenju priča več razpadlim razmerjem. "Ker sem doživela nekaj ločitev v svoji družini, porokam preprosto nisem pripisovala nobene teže. Lahko se zgodi, ni pa nujno."

41-letna pevka in voditeljica je bila z nekdanjim soprogom poročena skoraj sedem let, po ločitvi pa je dobila polno skrbništvo nad njuno hčerko River Rose in sinom Remingtonom Alexandrom.

Zvezdnica je v pogovoru za revijo People spregovorila tudi o sveže samskem stanu. Dejala je, da je je iskanje sorodne duše ne zanima. "Zmenki so zanič. Tako nerodno je," je dejala."Do svojega 30. leta sem bila samska in pozabila sem, kako dobra sem v tem."

Ob tem pa je dodala, da ve, kaj si želi od potencialnega partnerja. Nekoga, ki od nje ne bo potreboval ničesar in imel svoje življenje. Pevka namreč meni, da je veliko bolj romantično, če ti partner reče: "Želim te, a ne potrebujem ničesar."