Kelly Clarkson oboževalci pogosto zamenjajo za kolegico Carrie Underwood

Kelly, ki je bila prva zmagovalka omenjenega šova, kasneje pa je nanizala številne hite, je povedala, da je ravno glasbena oddaja tista, ki ju z Underwoodovo povezuje, in prav to občasno zavede oboževalce. V svoji oddaji se je spomnila trenutka, ko je k njej pristopila mlada dama in jo prosila za avtogram: ''Dekle je stopilo do mene in dejalo: 'Ljubi bog, vaša pesem So Small je ena od mojih najljubših.' Nato sem pomislila, da te pesmi res ni v mojem repertoarju, ko je omenila še eno pesem, pa sva ugotovili, da me je zamenjala za Carrie.''