Kelly Clarkson obupna na zmenkih: Ostala bom večno samska

Kelly Clarkson je znova samska in čeprav postopek ločitve od moža Brandona Blackstocka še ni zaključen, 39-letnica daje ljubezni novo priložnost. Zvezdnica je pred dnevi v oddaji The Kelly Clarkson Show v pogovoru z Andyjem Cohenom priznala, da že hodi na zmenke, a je v tem zelo slaba. Dejala je, da ji največjo težavo predstavlja njena naivnost, saj ne prepozna neiskrenih ljudi.

icon-expand Kelly Clarkson FOTO: Instagram

"Zmeraj sem tista oseba, ki išče izgovore za druge in si rečem, da je mogoče imel moški, s katerim sem se dobila, slab dan," je v pogovoru z voditeljem povedala Clarksonova, Cohen pa je priznal, da sam počne ravno obratno, saj kaj kmalu vidi 'rdeče zastavice' in pobere šila in kopita. Pevka je na to odvrnila: "Morala bi se več družiti, da bi se to prijelo tudi mene." Zelo različne navade imata tudi pri naročilu pijače na zmenku. Medtem ko Cohen najraje naroči koktajl, pa je Kellyjin najljubši napitek za zmenke kava. "Ne vem, sama sem bolj človek, ki pije kavo. Ne vem, če sem že pripravljena preživeti večer s tabo. Ostala bom večno samska," je nato odgovorila pevka.

Zvezdnica je junija leta 2020 vložila zahtevo za ločitev od 44-letnega Brandona Blackstocka, s katerim je bila poročena sedem let. Sodnik je zvezdničini prošnji, da jo razglasi za uradno samsko osebo, ugodil avgusta, a postopek ločitve s tem še ni končan. 39-letnica je pred dnevi v podcastu Love Someone With Delilah dejala, da preteklih zvez ne obžaluje.