Kelly Clarkson po ločitvi osamljena v Los Angelesu: Nikoli nisem želela živeti tam

Kelly Clarkson je vesela, da po sebi imenovano oddajo in svoje življenje seli v New York. Kot je razkrila 41-letnica, se je po ločitvi od nekdanjega moža Brandona Blackstocka v Los Angelesu počutila osamljeno, priznala pa je tudi, da si v resnici ni nikoli želela živeti v mestu angelov.

"Nikoli nisem živela živeti tam," je odkrito povedala in dodala, da se je ves čas življenja v Kaliforniji počutila izolirano od družine in prijateljev. "Ves čas smo bili samo moji otroci in jaz oddaljeni na tisti strani celine. Vsa moja družina živi na tej strani. Postala sem osamljena," je povedala o svoji izkušnji življenja v Kaliforniji, o kateri pa je bila, po svojem mnenju, vedno iskrena.

"Tam sem osamljena. In ne v smislu, da potrebujem partnerja, temveč v smislu, da pogrešam družino in odnose, ki ji pritičejo," je dodala pevka. Na njeno srečo pa se bo z novo sezono pogovorne oddaje, ki je poimenovana po njej, vse spremenilo. Televizijska mreža NBC je namreč maja sporočila, da se snemanje oddaje seli v New York, voditeljica pa je že sporočila, da se tega zelo veseli.

"V Los Angelesu nismo prišli nikamor, tole tukaj pa me je takoj navdušilo. Ko sem prišla sem, sem se najprej vprašala, zakaj še nisem bila tukaj. Potem pa sem se spomnila, zakaj – ker moj nekdanji mož ne mara življenja v mestu, kot je to, jaz pa tega nikoli nisem storila," je pripovedovala in nadaljevala: "Dobesedno sem poklicala enega izmed vodilnih televizijske mreže in mu rekla, da je moje življenje zanič in sem v Los Angelesu nesrečna, zato ne vem, ali bom ostala v tem mestu. Vprašala sem ga, kakšna je možnost, da se preselimo v New York."