Kelly Clarkson: Pri določeni starosti se nehaš truditi, da bi se vse bleščalo

Kelly Clarkson je v oddaji We Can Do Hard Things with Glennon Doyle iskreno spregovorila o tem, kaj jo je naučila ločitev od Brandona Blackstocka. "Da nisem iskrena le do tistih, ki me obkrožajo, ampak da sem iskrena tudi do sebe," je dejala. "S tem nikakor ne mislim, da sem bila kadar koli lažnivka. Menim le, da stvari oblikujemo tako, da jih lahko zagovarjamo, namesto, da bi bili resnično iskreni glede tega, kaj se v resnici dogaja, ker si ne želimo, da bi bilo tako."

V nadaljevanju je dejala, da moraš biti iskren do tega, kar si resnično želiš in do tega, česar si ne želiš. "Biti v redu in se počutiti dobro ob tem, da se vrneš k temu, da nimaš transakcijskih odnosov, in strahu, da bi nekaj izgubil, če si pošten. Ker jih boš tako ali tako izgubil." Voditeljica je nato pevko pohvalila, da je tako iskrena. "Mislim, da se pri določeni starosti nehaš truditi, da bi se vse bleščalo. Tako, kot je, je in to je v redu."