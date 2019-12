Kelly Clarkson: Prisegla sem si, da najino spolno življenje ne bo rutinsko

37-letna glasbenica Kelly Clarkson je v pogovorni oddaji med drugim spregovorila o svojih posteljnih navadah in voditelju Brynnu Cartelliju priznala: ''No, Brynn, kot veš, sem bila dolga leta samska ... Zdaj imam otroke in nekdo, ki ima otroke, v postelji po navadi izvaja tiste aktivnosti, s katerimi nastanejo otroci (smeh). No, to ni nikakršna laž. Gre za popolnoma naravno stvar.''

Z grammyjem nagrajena glasbenica je nadaljevala s priznanjem, da je pred poroko z Brandonom Blackstockom noben moški ni privlačil tako močno kot on: ''S tem ne želim povedati, da me ni privlačil nihče, s komer sem se videvala, preden sem spoznala svojega soproga. A po pravici povedano, me nihče ni tako močno seksualno privlačil kot on. Ne odvzemam vrednosti mojim bivšim, veste, ampak vsakdo je različen. Na Brandonu je bilo nekaj posebnega ... Pred tem sem mislila, da sem morda aseksualna oseba – v svojem življenju namreč nisem bila tako močno vzburjena. Ko sem spoznala Brandona, sem si rekla: Aha, ok ... Takšen je torej občutek!''

Kelly in Brandon sta se poročila leta 2013, v zakonu pa sta postala starša dvema otrokoma: petletni River Rose in triletnemu Remingtonu Alexandru. 37-letnica je povedala, da si je že pred časom prisegla, da njeno zakonsko in spolno življenje nikoli ne bo padlo v rutino:''Prisegla sem si, da najino spolno življenje nikoli ne bo rutinsko ... Da nikoli ne bova eden tistih parov, ki vnaprej načrtujejo seks. To se pri nama ne bo nikoli zgodilo.''