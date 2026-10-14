Kelly Clarkson prodajalca obtožila nesramnosti, povod ptica za 13.000 evrov

44-letna Kelly Clarkson je pred nekaj dnevi z otrokoma obiskala trgovino Art of Play v Brooklynu, ki prodaja nenavadne igrače, uganke, zbirateljske predmete in pripomočke za čarovniške trike. Med ogledovanjem jo je pritegnila mehanska ptica Molly, ki poje in se premika. Pevka se je pozanimala, ali jo lahko kupi, a jo je odziv prodajalca, kot je pozneje zapisala na omrežju X, močno razburil.

Televizijska voditeljica je zapisala, da jo je prodajalec obravnaval, kot da si tako dragega izdelka ne more privoščiti, in ji ponudil nekaj primerljivega. Njegov odnos je primerjala s prizorom iz filma Čedno dekle , v katerem prodajalke zaradi videza podcenjujejo lik Julie Roberts . Zaposlenega je označila za "idiota" in nesramneža in dodala, da je trgovina zaradi njegovega odnosa izgubila velik nakup.

Lastniki trgovine so v odgovoru pojasnili, da ptica sploh ni naprodaj in da gre za unikaten mehanski eksponat, ki je pritrjen na steno in ga uporabljajo pri čarovniških predstavah. Trdijo, da so pevki povedali, da je pri umetniku, ki je izdelal Molly, mogoče naročiti skoraj enako ptico za približno 13 tisoč evrov.

Spor je hitro prerasel v silovito spletno obračunavanje. Solastnik trgovinice Adam Rubin je za ameriške medije povedal, da so po pevkinem zapisu začeli prejemati grozilne telefonske klice in negativne spletne ocene. Po njegovih navedbah je eden od obiskovalcev v trgovini zaposlene obtožil rasnega profiliranja, zaradi incidenta pa je sosed tudi poklical policijo.

Poslovnež pevki očita, da bi se morala zavedati posledic, ki jih lahko ima javna kritika nekoga z milijoni sledilcev. Njeno ravnanje je označil za nesorazmeren napad na trgovino in zaposlene ter dejal, da jih je spravila v nevarnost.