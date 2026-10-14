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Kelly Clarkson prodajalca obtožila nesramnosti, povod ptica za 13.000 evrov

New York, 14. 10. 2026 15.07 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A. P.
Kelly Clarkson

Med kratkim obiskom trgovinice v newyorškem Brooklynu se je med ameriško pevko Kelly Clarkson in prodajalcem vnel spor, ki je hitro zaokrožil po spletu. Zvezdnica je v jezni objavi na omrežju X prodajalca obtožila nesramnega obnašanja, lastnik trgovine pa trdi, da so zaposleni zaradi njenih objav zdaj tarča groženj.

44-letna Kelly Clarkson je pred nekaj dnevi z otrokoma obiskala trgovino Art of Play v Brooklynu, ki prodaja nenavadne igrače, uganke, zbirateljske predmete in pripomočke za čarovniške trike. Med ogledovanjem jo je pritegnila mehanska ptica Molly, ki poje in se premika. Pevka se je pozanimala, ali jo lahko kupi, a jo je odziv prodajalca, kot je pozneje zapisala na omrežju X, močno razburil.

Kelly Clarkson
Kelly Clarkson
FOTO: Profimedia

Televizijska voditeljica je zapisala, da jo je prodajalec obravnaval, kot da si tako dragega izdelka ne more privoščiti, in ji ponudil nekaj primerljivega. Njegov odnos je primerjala s prizorom iz filma Čedno dekle, v katerem prodajalke zaradi videza podcenjujejo lik Julie Roberts. Zaposlenega je označila za "idiota" in nesramneža in dodala, da je trgovina zaradi njegovega odnosa izgubila velik nakup.

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Lastniki trgovine so v odgovoru pojasnili, da ptica sploh ni naprodaj in da gre za unikaten mehanski eksponat, ki je pritrjen na steno in ga uporabljajo pri čarovniških predstavah. Trdijo, da so pevki povedali, da je pri umetniku, ki je izdelal Molly, mogoče naročiti skoraj enako ptico za približno 13 tisoč evrov.

Spor je hitro prerasel v silovito spletno obračunavanje. Solastnik trgovinice Adam Rubin je za ameriške medije povedal, da so po pevkinem zapisu začeli prejemati grozilne telefonske klice in negativne spletne ocene. Po njegovih navedbah je eden od obiskovalcev v trgovini zaposlene obtožil rasnega profiliranja, zaradi incidenta pa je sosed tudi poklical policijo.

Poslovnež pevki očita, da bi se morala zavedati posledic, ki jih lahko ima javna kritika nekoga z milijoni sledilcev. Njeno ravnanje je označil za nesorazmeren napad na trgovino in zaposlene ter dejal, da jih je spravila v nevarnost.

Mehanska pojoča ptica, ki je zanetila spor med Kelly Clarkson in prodajalcem
Mehanska pojoča ptica, ki je zanetila spor med Kelly Clarkson in prodajalcem
FOTO: Instagram

V javnost so prišli tudi posnetki varnostnih kamer, ki jih je pridobil voditelj podkasta Pablo Torre. Na njih je videti zvezdnico, ki z otrokoma vstopi v trgovino, si ogleduje izdelke in se ustavi pred mehansko ptico. O njej se pogovori z zaposlenim, pred odhodom pa še z drugim prodajalcem, pri čemer opazno gestikulira. Ker posnetek nima zvoka, iz njega ni mogoče razbrati, kaj so si vpleteni povedali.

Razlagalnik

Julia Roberts je v filmu Čedno dekle (Pretty Woman, 1990) upodobila Vivian Ward, dekle s ceste, ki se zaplete v romanco s premožnim poslovnežem. Film je postal ikoničen zaradi prizora, v katerem prodajalke v luksuzni trgovini na Rodeo Drivu zavrnejo Vivian zaradi njenega videza in socialnega statusa. Ta prizor je v pop kulturi postal sinonim za snobizem in diskriminacijo v maloprodaji, zato ga ljudje pogosto uporabljajo kot referenco, ko želijo opisati občutek ponižanja zaradi napačnega ocenjevanja s strani prodajnega osebja.

Mehanski avtomati (ang. automata) so kompleksne naprave, ki s pomočjo zobnikov, vzmeti, vzvodov in drugih mehanskih komponent posnemajo gibanje živih bitij, kot so ljudje ali živali. Zgodovina avtomatov sega stoletja nazaj, svoj vrhunec pa so dosegli v 18. in 19. stoletju, ko so mojstri izdelovali neverjetno realistične figure, ki so lahko pisale, igrale inštrumente ali premikale glavo in krila. Danes so ti predmeti visoko cenjeni zbirateljski kosi, ki združujejo umetnost, inženirstvo in zgodovino.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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kelly clarkson Art of Play spor viralno

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