Kelly Clarkson s spremembo besedila preklela bivšega moža

Ameriška pevka Kelly Clarkson je na koncertu v Las Vegasu zapela priredbo pesmi ABCDEFU pevke Gayle . Besedilo je nekoliko priredila, tako da je ustrezalo njeni osebni zgodbi: "Je**** se ti in tvoj oče ter dejstvo, da si ti dobil polovico in moje zlomljeno srce. To sr**** sem spreobrnila v umetnost. Je** se ti in tvoj razgled iz doline, ki sem ti ga kupila. Vsi razen tvoji psi, vsi se lahko je****." Kelly je s spremembo besedila požela glasen aplavz.

Zdi se, da se je glasbenica v pesmi navezala na ločitev od svojega nekdanjega moža Brandona Blackstocka. Lani sta namreč končala dolgo ločitveno vojno, med drugim glede njunega ranča v Montani in preživnine za njuna dva otroka, sedemletnega Remingtona in devetletne River. Na koncu sta se dogovorila, da bo Kelly nekdanjemu možu vsak mesec do leta 2024 dajala preživnino za zakonca po razvezi (105 tisoč evrov), upravičen pa je tudi do enkratnega zneska v vrednosti 1,2 milijona evrov. Zvezdnica more poleg tega plačevati še preživnino za otroka (41 tisoč evrov), čeprav večino časa preživita v njeni losangeleški rezidenci.