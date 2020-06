Kelly Clarkson še pred ločitvijo spregovorila o svojih čustvenih težavah

Zvezdnica je razkrila, da se kot mama z intenzivno kariero pogosto bori z obveznostmi in usklajevanjem med službo in družino. Pravi, da vse zadolžitve opravlja sama in da na koncu dneva naloge komaj spelje.''Zame kot mamo, ki je polno zaposlena, je zelo težko. Vse počnem sama, kar je nepopisno utrujajoče. Kuham, nenehno čistim za malčki in najstniki. Naporno je bilo tudi šolanje na domu in pomoč pri učenju.''Poudarila je, da mora na to, da je mama, vedno znova opozarjati ljudi, s katerimi dela: ''Zaposlili ste mamo, ki noče biti zmeraj odsotna. Mama želim biti cel čas in ne zgolj občasno. Sama imam mnogo težav iz preteklosti, ki so vezane na to, da te nekdo prepusti samemu sebi, zato tega ne želim prenašati v naslednje generacije.''