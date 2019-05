Kelly Clarkson takoj po podelitvi na operacijo slepiča

Kelly Clarkson je vodila podelitev glasbenih nagrad revije Billboard in tudi zapela, nato pa iz Las Vegasa odletela v Los Angeles, kjer so ji operativno odstranili slepič.

37-letna Kelly Clarkson je k zvezdam švignila, ko je leta 2002 zmagala v šovu Ameriški idol, zdaj pa je samo nekaj ur potem, ko je bila gostiteljica podelitve glasbenih nagrad revije Billboard, morala nujno na operacijo slepiča. Njena predstavnica je dejala, da se pevka "počuti odlično", potem ko so ji v zgodnjih četrtkovih urah odstranili slepič.

Kelly je zelo uspešno vodila prireditev, saj ni kazala nobenih znakov, da bi bilo z njo kaj narobe, čeprav naj bi ves teden trpela zaradi vnetega slepiča. Po prireditvi je zato iz Las Vegasa odletala v Los Angeles, kjer so jih opravili poseg. Svoje občutke pa je nato delila na Twitterju.

"Ne bom lagala ... Morda sem bila v solzah po prireditvi od bolečin, a se zahvaljujem vsem neverjetnim ljudem v bolnišnici Cedars-Sinai, saj sem takoj odletela domov, imela operacijo zgodaj zjutraj in se zdaj počutim super! Adijo, slepič," je tvitnila.

Prireditev je vodila profesionalno, saj je priznala, da se ji je izpolnila otroška želja, ker so bile tam tudi njene vzornice kot so Mariah Carey, Madonna in Paula Abdul.