Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tuja scena

Kelly Clarkson zaradi bolezni bivšega moža prekinila nastopanje

Las Vegas, 07. 08. 2025 09.25 | Posodobljeno pred 5 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
R. M.
Komentarji
0

Zaradi bolezni bivšega moža Brandona Blackstocka je ameriška pevka Kelly Clarkson odpovedala napovedane koncerte v svoji lasvegaški rezidenci. Kot je zapisala na družbenih omrežjih, mora biti v teh trenutkih na voljo svojima otrokoma.

Kelly Clarkson je odpovedala napovedane nastope na svoji rezidenci Caesars Palace v Las Vegasu. Razlog za to je bolezen njenega bivšega moža in očeta njenih dveh otrok Brandona Blackstocka. "Čeprav običajno svoje zasebno življenje držim zase, je bil v zadnjem letu oče mojih otrok bolan in jima moram biti v tem trenutku popolnoma na voljo. Iskreno se opravičujem vsem, ki so kupili vstopnice za nastope, in zelo cenim vašo prijaznost in razumevanje," je zapisala v objavi na Instagramu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Clarkson in Blackstock sta se po sedmih letih zakona ločila leta 2020. Kot je povedala pevka lani za People, je bila ločitev "izjemno težka", po njej pa da se je počutila osamljeno.

Pevka je odpovedala že nastopa 4. in 5. julija, da bi pred "resno poškodbo" zaradi prekomernih naporov med vajami zaščitila svoje glasilke. "Neizmerno sem hvaležna, da ste mi vedno na voljo, in zelo mi je žal, da moram preložiti nastopa. Priprave in vaje so mojemu glasu zelo škodile," je zapisala tedaj. Zaradi družinskih težav Clarkson med drugim marca nekaj dni tudi ni vodila svoje pogovorne oddaje.

kelly clarkson odpoved družina
Naslednji članek

Justin Bieber v novem videospotu pokazal svojega prvorojenca

SORODNI ČLANKI

Osemletni sin Kelly Clarkson presenetil z izvedbo pesmi Franka Sinatre

Kelly Clarkson: Pod mojo streho otroka ne bosta imela družbenih omrežij

Kelly Clarkson: Nikoli se nisem želela poročiti

Kelly Clarkson zapela skupaj s svojima otrokoma

Kelly Clarkson s spremembo besedila preklela bivšega moža

Otroci Kelly Clarkson se po ločitvi sprašujejo o 'definiciji ljubezni'

  • LESTEV
  • NADSTRESEK
  • VINILNI
  • VIJACNIKI
  • CISTILNIK
  • DRSNA VRATA
  • VHODNA VRATA
  • BALKONSKO POHISTVO
  • KOSILNICA
  • KOPALNISKO POHISTVO
  • ZAR
  • REGAL
  • VRTNA HISKA
  • PLASTICNA OMARA
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065