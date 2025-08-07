Kelly Clarkson zaradi bolezni bivšega moža prekinila nastopanje

Kelly Clarkson je odpovedala napovedane nastope na svoji rezidenci Caesars Palace v Las Vegasu. Razlog za to je bolezen njenega bivšega moža in očeta njenih dveh otrok Brandona Blackstocka . "Čeprav običajno svoje zasebno življenje držim zase, je bil v zadnjem letu oče mojih otrok bolan in jima moram biti v tem trenutku popolnoma na voljo. Iskreno se opravičujem vsem, ki so kupili vstopnice za nastope, in zelo cenim vašo prijaznost in razumevanje," je zapisala v objavi na Instagramu .

Clarkson in Blackstock sta se po sedmih letih zakona ločila leta 2020. Kot je povedala pevka lani za People, je bila ločitev "izjemno težka", po njej pa da se je počutila osamljeno.

Pevka je odpovedala že nastopa 4. in 5. julija, da bi pred "resno poškodbo" zaradi prekomernih naporov med vajami zaščitila svoje glasilke. "Neizmerno sem hvaležna, da ste mi vedno na voljo, in zelo mi je žal, da moram preložiti nastopa. Priprave in vaje so mojemu glasu zelo škodile," je zapisala tedaj. Zaradi družinskih težav Clarkson med drugim marca nekaj dni tudi ni vodila svoje pogovorne oddaje.