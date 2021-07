Kelly Clarkson želi, da jo sodnik razglasi za uradno samsko

Clarksonova je za razvezo zaprosila junija 2020, par je bil pred tem poročen sedem let. Novembra lani je izrazila željo po polnem skrbništvu nad otroki, skupaj imata 6-letno River Rose in 4-letnega Remingtona Alexandra . Blackstock je od pevke zahteval 380 tisoč evrov mesečne preživnine. Par je pred skokom v zakon podpisal predporočno pogodbo, v kateri sta se sporazumela, da zvezdničin mož do preživnine ob morebitnem koncu zveze ni upravičen. Kelly je moža obtožila tudi tega, da se je kot njen manager posluževal goljufij, kar je pa sam že zanikal.

Za pevko pa se na kariernem področju obetajo lepši časi, pred kratkim je namreč sporočila, da bo njen pogovorni šov z imenom The Kelly Clarkson Show prevzel termin nekoč priljubljene oddaje Ellen DeGeneres. Televizijska mreža NBC je ob tem sporočila, da oddaja Clarksonove dominira na programu in je v času predvajanja presegla vse pomembne mejnike. V šovu namreč gosti velika imena iz sveta zabave ter ljudi, ki za svoje skupnosti počnejo velike reči: ''Predvajamo ga na kar 200 postajah, pokriva vse države v Ameriki in bo vodilna dnevna vsebina do jeseni 2022.''