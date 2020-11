Kelly Clarkson želi razveljaviti pogodbo s podjetjem nekdanjega tasta

Priljubljena pevka in televizijska voditeljica Kelly Clarkson je na sodišče vložila dokumente, v katerih je 38-letna zvezdnica zatrdila, da je podjetje Starstruck Management Group kršilo kalifornijski delovni zakonik, ker so ji ponudili in obljubljali dogovor za posel, ne da bi prej pridobili licenco za agencije za talente. Prepričana je, da bodo vsi sporazumi – vključno z njihovo ustno pogodbo, v kateri se je strinjala, da jim bo plačevala 15-odstotno provizijo od bruto plače – razglašeni za neveljavne. Jasno pa je tudi, da Clarksonova in podjetje Starstruck ob sklenitvi dogovora o zastopanju nista podpisala nikakršne pogodbe. O pogojih so se tako leta 2007 pogovarjali le po telefonu.

Clarksonova je v dokumentih še navedla, da se je podjetje izognilo zahtevam za izdajo dovoljenj, ki jih določa zakon o agencijah za talente, prav tako niso predložili pisne vloge za dovoljenje, z njo niso podpisali uradnega sporazuma, od nje so zahtevali neupravičene honorarje za odškodnine za nezakonite storitve ter ji dajali lažne podatke v zvezi z njihovimi dogovori.

Potrdila je še, da sta njen nekdanji partner Brandon Blackstock in Narvel delovala kot nelicencirana agenta za talente. Na podlagi teh "nezakonitih dejanj" ji po njenem mnenju ni treba plačati provizije, ki naj bi po besedah Blackstockovih do konca leta predvidoma dosegla višino vsaj 4,6 milijona evrov. Zvezdnica je tudi prepričana, da je upravičena do popolnoma vsega denarja, ki so ga prejeli neposredno ali posredno iz vseh pogodb ali poslov, ki se na kakršen koli način nanašajo nanjo, in da je denar, ustvarjen iz teh provizij in dobička, v resnici njen.