Kelly Osbourne odšla na operacijo želodca, da bi shujšala

"Ne zanima me mnenje drugih. To sem storila in ponosna sem na rezultat. Vse, kar so naredili, je, da so spremenili obliko želodca. Za to sem se odločila pred dvema letoma. Nikoli ne bom lagala o tem in to je najboljša stvar, kar sem jih kdaj naredila,"je povedala o težki odločitvi Kelly Osbourne, hči legendarnega rokerja Ozzyja Osbourna.