Kelly Osbourne in Sid Wilson naj bi prekinila zaroko

Kelly Osbourne naj bi se razšla z zaročencem Sidom Wilsonom . 41-letna hči Ozzyja in Sharon Osbourne ter 49-letni član glasbene skupine Slipknot naj bi se razšla pred kratkim, v javnosti pa sta se skupaj zadnjič pojavila februarja na podelitvi glasbenih nagrad grammy.

"Kelly in Sid sta se odločila prekiniti zaroko," je za Daily Mail povedal vir blizu para in dodal: "Kelly je po očetovi smrti zelo težko. Proces žalovanja je bil zanjo zelo zahteven, kljub temu, da se zelo trudi živeti normalno življenje." Ozzy je umrl 22. julija 2025 po dolgem boju z boleznijo.

Vir je nato razkril, da se je par sicer že nekaj časa soočal s številnimi izzivi, kljub temu, da sta na zunaj delovala enotno, pa temu naj ne bi bilo tako. "Trudila sta se, da bi jima uspelo, še posebej zaradi otroka, a se na koncu odločila, da je bolje, da gresta vsak svojo pot," je dejal vir, ki je omenil njunega 3-letnega sina.