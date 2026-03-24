Kelly Osbourne in Sid Wilson naj bi prekinila zaroko

London, 24. 03. 2026 17.35 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Kelly Osbourne in Sid Wilson

Kelly Osbourne, hči pokojnega Ozzyja Osbourna, naj bi se razšla z zaročencem Sidom Wilsonom. Kot poroča Daily Mail, naj bi 41-letnica in 49-letni glasbenik zvezo končala nedavno, par pa ima skupaj enega sina. Javno razhoda še nista potrdila.

Kelly Osbourne naj bi se razšla z zaročencem Sidom Wilsonom. 41-letna hči Ozzyja in Sharon Osbourne ter 49-letni član glasbene skupine Slipknot naj bi se razšla pred kratkim, v javnosti pa sta se skupaj zadnjič pojavila februarja na podelitvi glasbenih nagrad grammy.

Kelly Osbourne in Sid Wilson naj bi se razšla.
Kelly Osbourne in Sid Wilson naj bi se razšla.
"Kelly in Sid sta se odločila prekiniti zaroko," je za Daily Mail povedal vir blizu para in dodal: "Kelly je po očetovi smrti zelo težko. Proces žalovanja je bil zanjo zelo zahteven, kljub temu, da se zelo trudi živeti normalno življenje." Ozzy je umrl 22. julija 2025 po dolgem boju z boleznijo.

Vir je nato razkril, da se je par sicer že nekaj časa soočal s številnimi izzivi, kljub temu, da sta na zunaj delovala enotno, pa temu naj ne bi bilo tako. "Trudila sta se, da bi jima uspelo, še posebej zaradi otroka, a se na koncu odločila, da je bolje, da gresta vsak svojo pot," je dejal vir, ki je omenil njunega 3-letnega sina.

"Kelly je v minulem letu prestala veliko vsega. Kljub temu ji je uspelo ostati trezna in se osredotoča nase ter na vlogo matere, ki jo sedaj ima," je še dodal vir. Par sicer razhoda uradno še ni potrdil.

Kelly in Sid sta se spoznala že leta 1999, ko so Slipknot gostovali na Ozzfestu, januarja 2022 pa sta postala par. Istega leta sta se razveselila prvorojenca, julija 2025 pa sta se zaročila.

kelly osbourne sid wilson zaroka razhod par

