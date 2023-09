Kelly Osbourne o materinstvu: Nočeš narediti napake

Kelly Osbourne je lani novembra s partnerjem Sidom Wilsonom pozdravila sina, ki sta ga poimenovala Sidney . V intervjuju za E! News je dejala, da v vlogi mame uživa. "Zdaj sem mama, všeč mi je. To je najboljša stvar, ki se mi je kadar koli zgodila," je dejala resničnostna zvezdnica in dodala: "Prekleto strašno je, ker nočeš narediti napake."

"Na koncu narediš vse te malenkosti in napake, ki se jih ne moreš naučiti drugače, kot da narediš napako," je pojasnila. V nadaljevanju je dejala, da je vredno opazovati svojega sina, kako dosega pomembne mejnike. "Skoraj se že plazi, kar je neverjetno. Podobno, kot bi drvel nazaj in se vrtel v krogu." Dodala je, da ji je trenutno najljubše, da je njen sin z njo obseden. "Če me vidi, seže po meni, in to mi je všeč."