Kelly Osbourne je odkrito spregovorila o tem, kako močno jo je zaznamovala smrt očeta Ozzyja Osbourna, ki je julija lani umrl v 77. letu starosti. "Nikoli več ne bom takšna oseba, kot sem bila pred očetovo smrtjo. Del mene je umrl z njim," je povedala 41-letnica in priznala, da se je od njegove smrti zanjo vse spremenilo. "Drugačna sem. Vse se je spremenilo, zdaj pa poskušam živeti dan za dnem in koščke svojega življenja znova sestaviti na način, za katerega upam, da bo deloval," je opisala svoje spoprijemanje z izgubo.

Kelly Osbourne o očetovi smrti: Del mene je umrl z njim FOTO: Profimedia

Kelly je razkrila tudi, kako so bili videti prvi dnevi po smrti glasbene legende. Ozzyjevega trupla po njenih besedah niso odpeljali v mrtvašnico, temveč so ga pripeljali neposredno domov, kjer se je družina lahko od njega poslovila. "Prišel je naravnost domov, zato smo lahko z njim preživeli še nekaj dni, ob njem žalovali in poskrbeli, da je bilo vse tako, kot smo si želeli," je povedala. V prvih dneh žalovanja je družini veliko pomenila tudi podpora Ozzyjevih oboževalcev z vsega sveta. Kelly je priznala, da so jim številna sporočila, cvetje in darila pomagala prebroditi najtežje trenutke. "To nas je rešilo. Vsako sporočilo, vsako rožo in vsako darilo, ki so nam jih poslali, smo prejeli, prebrali in se jim posvetili. Tistim, ki smo jim utegnili odpisati in se zahvaliti, smo tudi odgovorili," je povedala. "Pokazali so nam, da so ga imeli radi tako zelo, kot je imel on rad njih. In res jih je imel," je še dodala.

Kelly Osbourne o očetovi smrti: Del mene je umrl z njim FOTO: AP

Kelly se je očetu čustveno poklonila tudi julija letos, ob prvi obletnici njegove smrti. Takrat je zapisala, da se je pred letom dni njen svet za vedno spremenil in da očetovo prisotnost še vedno čuti okoli sebe. "Vem, da si še vedno z mano. Čutim te v tišini, v vetru, v vsaki pesmi, zaradi katere se ustavim, v vonju tvoje kolonjske vode in v vsakem trenutku, ko je ljubezen močnejša od žalosti. Povsod okoli mene si," je zapisala. Ob tem je priznala, da najtežji del izgube zanjo ni zgolj očetova odsotnost, temveč dejstvo, da se ga ne more več dotakniti. "Najtežje ni to, da te ni več. Najtežje je, da se te ne morem dotakniti. Ne morem te prijeti za roko, te objeti ali občutiti varnosti, ki si mi jo lahko dal samo ti. Bil si mi vse. Moj zaščitnik. Moj največji učitelj. Moj najboljši prijatelj. Moje vse. Moj razlog," je nadaljevala. 41-letnici so po očetovi smrti ostali številni lepi spomini. "Kljub vsej norosti, skozi katero smo šli, si znal vsak trenutek narediti vrednega. Naučil si me, da lahko ljubezen najdemo v najpreprostejših stvareh," je zapisala.