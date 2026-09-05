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Kelly Osbourne o očetovi smrti: Del mene je umrl z njim

Birmingham, 05. 09. 2026 09.24 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž.
Kelly Osbourne o očetovi smrti: Del mene je umrl z njim

Več kot leto dni po smrti Ozzyja Osbourna njegova hčerka Kelly še vedno sestavlja koščke svojega življenja. 41-letnica je odkrito spregovorila o boleči izgubi očeta in priznala, da po njegovi smrti nikoli več ne bo ista. Razkrila je tudi, da je družina po njegovi smrti z njim doma preživela še nekaj dni in se od njega poslovila v zasebnosti.

Kelly Osbourne je odkrito spregovorila o tem, kako močno jo je zaznamovala smrt očeta Ozzyja Osbourna, ki je julija lani umrl v 77. letu starosti. "Nikoli več ne bom takšna oseba, kot sem bila pred očetovo smrtjo. Del mene je umrl z njim," je povedala 41-letnica in priznala, da se je od njegove smrti zanjo vse spremenilo. "Drugačna sem. Vse se je spremenilo, zdaj pa poskušam živeti dan za dnem in koščke svojega življenja znova sestaviti na način, za katerega upam, da bo deloval," je opisala svoje spoprijemanje z izgubo.

Kelly Osbourne o očetovi smrti: Del mene je umrl z njim
Kelly Osbourne o očetovi smrti: Del mene je umrl z njim
FOTO: Profimedia

Kelly je razkrila tudi, kako so bili videti prvi dnevi po smrti glasbene legende. Ozzyjevega trupla po njenih besedah niso odpeljali v mrtvašnico, temveč so ga pripeljali neposredno domov, kjer se je družina lahko od njega poslovila. "Prišel je naravnost domov, zato smo lahko z njim preživeli še nekaj dni, ob njem žalovali in poskrbeli, da je bilo vse tako, kot smo si želeli," je povedala. V prvih dneh žalovanja je družini veliko pomenila tudi podpora Ozzyjevih oboževalcev z vsega sveta. Kelly je priznala, da so jim številna sporočila, cvetje in darila pomagala prebroditi najtežje trenutke. "To nas je rešilo. Vsako sporočilo, vsako rožo in vsako darilo, ki so nam jih poslali, smo prejeli, prebrali in se jim posvetili. Tistim, ki smo jim utegnili odpisati in se zahvaliti, smo tudi odgovorili," je povedala. "Pokazali so nam, da so ga imeli radi tako zelo, kot je imel on rad njih. In res jih je imel," je še dodala.

Kelly Osbourne o očetovi smrti: Del mene je umrl z njim
Kelly Osbourne o očetovi smrti: Del mene je umrl z njim
FOTO: AP

Kelly se je očetu čustveno poklonila tudi julija letos, ob prvi obletnici njegove smrti. Takrat je zapisala, da se je pred letom dni njen svet za vedno spremenil in da očetovo prisotnost še vedno čuti okoli sebe. "Vem, da si še vedno z mano. Čutim te v tišini, v vetru, v vsaki pesmi, zaradi katere se ustavim, v vonju tvoje kolonjske vode in v vsakem trenutku, ko je ljubezen močnejša od žalosti. Povsod okoli mene si," je zapisala. Ob tem je priznala, da najtežji del izgube zanjo ni zgolj očetova odsotnost, temveč dejstvo, da se ga ne more več dotakniti. "Najtežje ni to, da te ni več. Najtežje je, da se te ne morem dotakniti. Ne morem te prijeti za roko, te objeti ali občutiti varnosti, ki si mi jo lahko dal samo ti. Bil si mi vse. Moj zaščitnik. Moj največji učitelj. Moj najboljši prijatelj. Moje vse. Moj razlog," je nadaljevala. 41-letnici so po očetovi smrti ostali številni lepi spomini. "Kljub vsej norosti, skozi katero smo šli, si znal vsak trenutek narediti vrednega. Naučil si me, da lahko ljubezen najdemo v najpreprostejših stvareh," je zapisala.

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Očeta je opisala kot človeka, kakršnega ne bo nikoli več. "V sebi si nosil nekaj izjemnega, nekakšno čarobnost, ki se je zdela kot dar z neba. Do konca življenja bom hvaležna, da sem te lahko klicala očka," je zapisala in priznala, da se je v preteklem letu na številne načine počutila zlomljeno. Čustveno pismo je sklenila z besedami: "Vse, pred čimer si me svaril, se je zgodilo. Toda želim, da veš, da sem te poslušala. Naredila sem vse, kar si mi naročil, in tvojim besedam bom sledila do konca svojega življenja. Tvoj glas me še vedno vodi vsak dan."

Ozzy Osbourne je umrl julija 2025, star 76 let. Legendarni pevec skupine Black Sabbath je za seboj pustil ženo Sharon ter otroke Aimee, Kelly in Jacka, iz prvega zakona pa še Jessico in Louisa.

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