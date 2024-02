Kelly Osbourne o sporu s fantom: To je osebno

"To je osebno in res nisem pričakovala, da bom kdaj o tem govorila v javnosti, a bom," je v podkastu The Osbournes dejala 39-letnica in dodala: "To je največji spor, ki sva ga kdaj imela z očetom mojega sina in ki ga bova še kdaj imela."

Ko so se člani družine pogovarjali o otroških imenih, je Kelly razkrila, da je sinov priimek postal pereča tema v njenem domu. "Želela sem, da ima moj otrok oba priimka, on pa tega ni pustil. Zelo sva se skregala. Občutek imam, da sem bila prisiljena v nekaj, česar nisem želela storiti, in tega mu nikoli ne bom oprostila, a lahko živiva naprej," je povedala o prepiru s 46-letnim Wilsonom.

"Moj sin tako trenutno nima dveh priimkov, a po več pogovorih, ki so mu odpri oči, in terapiji za pare je spregledal. Tudi uradno bova spremenila sinov priimek, tako da bo imel obe najini družinski imeni," je še povedala.