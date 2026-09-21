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Kelly Osbourne o zadnjih besedah pokojnega očeta: 'Začela sem jokati'

London, 21. 09. 2026 11.54 pred 25 minutami 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Kelly Osbourne

Kelly Osbourne je v čustvenem podkastu razkrila pretresljive zadnje besede, ki jih ji je namenil njen oče, Ozzy Osbourne, le tri dni preden je za vedno zaspal. "Začela sem jokati in ga prosila, naj ne govori tako," je med drugim dejala 41-letnica.

Kelly Osbourne je spregovorila o čustvenih zadnjih besedah, ki jih ji je tri dni pred smrtjo namenil njen pokojni oče Ozzy. "Posedel me je, bilo je približno tri dni pred njegovo smrtjo, in mi rekel: 'Tots, nekaj moraš vedeti ... Ne glede na to, kaj se zgodi v tem življenju, lahko do konca svojih dni živiš z zavedanjem, da je bil na tem svetu en moški, ki te je resnično imel rad. Ki te je imel rad zaradi vsega, kar si. In ta moški sem jaz,'" se je ganljivega trenutka v podkastu We Need To Talk spominjala Kelly.

Kelly Osbourne z očetom Ozzyjem Osbournom
Kelly Osbourne z očetom Ozzyjem Osbournom
FOTO: Profimedia

"Začela sem jokati in ga prosila, naj ne govori tako. Rekel mi je: 'Veš, da ne bom tukaj za vedno, in vem, da imaš težave z zaupanjem ljudem in s tem, da verjameš, da si ljubljena. Toda jaz te imam rad bolj kot kdorkoli.' Tri dni pozneje ga ni bilo več," je dodala.

Kelly je povedala tudi, da je bil njen oče v času pred smrtjo izjemno srečen. Le nekaj tednov prej se mu je namreč izpolnila njegova velika želja. V njegovem rojstnem Birminghamu v Angliji je 5. julija 2025 še zadnjič stopil na oder in nastopil pred svojimi zvestimi oboževalci, ki jih je izjemno cenil.

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Pevec skupine Black Sabbath je umrl 22. julija v 77. letu starosti zaradi srčnega infarkta. Princ teme se je zadnjih nekaj let življenja boril s Parkinsonovo boleznijo in z izčrpavajočimi posledicami poškodb, ki so nastale v hudi nesreči s štirikolesnikom leta 2003, v kateri si je poškodoval hrbtenico. Za seboj je pustil ženo Sharon ter otroke Aimee, Kelly in Jacka, ter Jessico in Louisa, ki ju je imel z nekdanjo ženo Thelmo Riley, ter njenega sina Elliota Kingsleyja, ki ga je pevec posvojil.

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Kelly Osbourne Ozzy Osbourne besede Black Sabbath pevec

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