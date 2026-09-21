Kelly Osbourne o zadnjih besedah pokojnega očeta: 'Začela sem jokati'

Kelly Osbourne je spregovorila o čustvenih zadnjih besedah, ki jih ji je tri dni pred smrtjo namenil njen pokojni oče Ozzy . "Posedel me je, bilo je približno tri dni pred njegovo smrtjo, in mi rekel: 'Tots, nekaj moraš vedeti ... Ne glede na to, kaj se zgodi v tem življenju, lahko do konca svojih dni živiš z zavedanjem, da je bil na tem svetu en moški, ki te je resnično imel rad. Ki te je imel rad zaradi vsega, kar si. In ta moški sem jaz,'" se je ganljivega trenutka v podkastu We Need To Talk spominjala Kelly.

"Začela sem jokati in ga prosila, naj ne govori tako. Rekel mi je: 'Veš, da ne bom tukaj za vedno, in vem, da imaš težave z zaupanjem ljudem in s tem, da verjameš, da si ljubljena. Toda jaz te imam rad bolj kot kdorkoli.' Tri dni pozneje ga ni bilo več," je dodala.

Kelly je povedala tudi, da je bil njen oče v času pred smrtjo izjemno srečen. Le nekaj tednov prej se mu je namreč izpolnila njegova velika želja. V njegovem rojstnem Birminghamu v Angliji je 5. julija 2025 še zadnjič stopil na oder in nastopil pred svojimi zvestimi oboževalci, ki jih je izjemno cenil.