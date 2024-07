Kelly Osbourne obžaluje, da ni nadaljevala glasbene kariere

Kelly Osbourne je v nedavni epizodi podkasta The Osbournes priznala, da obžaluje, da ni nadaljevala z glasbeno kariero, in dodala, da je že razmišljala o tem, kako bi se njeno življenje odvijalo, če tega ne bi storila. "Vsekakor obžalujem. Ali bom glede tega kaj naredila? Ne vem," je iskreno odgovorila 39-letnica, katere starša sta Ozzy in Sharon Osbourne .

39-letnica se je na vrhove glasbenih lestvic zavihtela leta 2003, ko sta z očetom, sicer pevcem skupine Black Sabbath, zapela pesem Changes v duetu. Pred tem je leta 2002 izdala svoj prvi album, ki ga je naslovila Shut Up, leta 2005 pa je izdala še drugo ploščo Sleeping In The Nothing. Redno se je pojavljala tudi v družinski resničnostni oddaji The Osbournes, ki je sledila življenju Ozzyja, Sharon, Kelly in Jacka.

Od takrat se z glasbo ni več ukvarjala, sedaj pa je dejala, da je njeni odločitvi, da opusti glasbeno kariero, botrovalo ravnotežje med kariero in zasebnim življenjem, ki ga je postavila na prvo mesto. "Veliko sem delala na televiziji, bila na turnejah, opravljala promocijske dejavnosti in dajala intervjuje. Želela pa sem si zabave. Nisem želela le delati. Negotovost sem prikrivala s kljubovanjem, primerjanjem in klevetanjem drugih v kombinaciji z jemanjem drog. To nisem bila prava jaz. To je šlo z roko v roki, zato sem morala izbrati sebe nad vsem tem," je iskreno priznala.