Kelly Osbourne: Odvisnica sem postala pri 13 letih

Voditeljici oddaje Jadi Pinkett Smith je opisala, kako se je njena zasvojenost v najstniških letih začela: "Nenehno sem zbolevala in dobila res hud primer vnetja mandljev, zaradi česar sem morala na operacijo, potem pa so mi predpisali še Vicodin. In to je bilo vse, kar sem potrebovala." Pojasnila je, da so zdravila utišala glasove v njeni glavi, ki so bremenili njeno samozavest: "Od kar se spominjam sem imela v glavi glasove: "Debela si, grda si, nisi dovolj dobra, nihče te nima rad, tega si ne zaslužiš, ljudje te marajo zgolj zaradi tvojih staršev." In potem je naenkrat vsak glas v moji glavi utihnil in počutila sem se, kot da me je življenje objelo."