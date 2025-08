Kelly Osbourne po Ozzyjevi smrti: Najtežji trenutek v mojem življenju

"Že stokrat sem se namenila to napisati, a se mi besede še vedno ne zdijo dovolj. Iz dna srca se vam zahvaljujem. Ljubezen, podpora in čudovita sporočila, ki sem jih prejela od mnogih, so mi resnično pomagala preživeti najtežji trenutek mojega življenja. Vsaka prijazna beseda, vsak spomin, ki ste ga delili z menoj, in vsak trenutek sočutja so mi pomenili več, kot lahko pojasnim," je zapisala 40-letnica.