Kelly Osbourne po rojstvu sina nazaj v službo: Najtežja stvar

"Imam neizmerno spoštovanje do mater, ki so zaposlene. Prvič po rojstvu otroka sem sprejela službo. To, da sem ga morala zjutraj zapustiti, je bila ena izmed najtežjih stvari, ki sem jih kadar koli storila. Ta dan za mene ne ne more iti dovolj hitro. Ne morem si nehati želeti, da bi ga imela v rokah," je zapisala 38-letna zvezdnica.