Kelly Osbourne po štirih letih treznosti znova podlegla omami

Kelly Osbourne je ob vrnitvi na stara pota dejala, da na svoja dejanja"ni ponosna", vendar se bo potrdila, da se znova preda zdravemu načinu življenja. "Zame je o tem izredno težko govoriti, vendar sem obljubila, da bom zmeraj iskrena o tem, kaj se v mojem življenju dogaja in kakšne so prepreke na moji poti do popolne ozdravitve,"je povedala na videoposnetku, ki ga je objavila na Instagramu in razložila, kaj se ji je zgodilo:"Spodletelo mi je. Nisem ponosna na to. Vendar se sedaj znova vračam na pravo pot."