Kelly Osbourne pričakuje prvega otroka.

"Vem, da sem bila zadnjih nekaj mesecev bolj tiho, zato je čas, da vam razkrijem razlog za to. Vesela sem do lune in nazaj, ker lahko razkrijem, da bom postala mama. Če rečem, da sem vesela, to ni čisto dovolj. Sem presrečna," je zapisala. Pod objavo so se med komentarji kmalu zvrstile čestitke njenih zvezdniških prijateljev, med igralca Jesseja Tylerja Fergusona in resničnostne zvezdnice Audrine Patridge, ki je zapisala še, da je prepričana, da bo Kelly odlična mati.

Zvezdnica je pred letom dni razkrila, da si želi otrok, a jo je boj z odvisnostjo oropal življenjskih izkušenj. "Počutim se, kot da zaostajam kot ženska. Želim si, da bi bila do sedaj že poročena in imela svoje otroke. Moj brat Jack ima tri otroke in tudi sama si želim, da bi jih že imela. A mi veselje tega še ni naklonilo," je bila odkrita v oddaji Red Table Talk, ki jo vodijo ženske družine Smith.