Kelly Osbourne prvič v javnosti z nosečniškim trebuščkom

Kelly Osbourne je v javnosti premierno pokazala svoj nosečniški trebušček. Fotografi so zvezdnico ujeli med zabavo v Los Angelesu, kjer je skupaj z družino in prijatelji praznovala nosečnost bodoče svakinje Aree Gearhart , ki otroka pričakuje s Kellyjinim bratom Jackom Osbournom . Vidno noseča Kelly, ki je novico o nosečnosti naznanila 12. maja, je za zabavo nadela rožnato obleko, medtem ko je njena bodoča svakinja za priložnost oblekla poletno obleko s pikčastim vzorcem.

Spomnimo, Kelly je novico o veselem pričakovanju sporočila na svojem profilu na Instagramu, kjer je s sledilci delila fotografijo ultrazvoka in ob tem zapisala, da je izjemno vesela. "Vesela sem do lune in nazaj, ker lahko razkrijem, da bom postala mama. Če rečem, da sem vesela, to ni čisto dovolj. Sem presrečna," je dodala.

Željo po družini je zvezdnica sicer izrazila že v preteklem letu, a ob tem poudarila, da ji je načrte preprečila odvisnost, s katero se je borila v preteklosti. Ob tem je iskreno priznala, da je zavidala bratu Jacku, ki je z ustvarjanjem družine pričel že pred časom in bo sedaj pozdravil že svojega četrtega otroka. "Počutim se, kot da zaostajam kot ženska. Želim si, da bi bila do sedaj že poročena in imela svoje otroke, a mi življenje tega še ni naklonilo."

To bo Kellyjin prvi otrok, ki ga bo dobila z DJ-em skupine Slipknot Sidom Wilsonom, s katerim je zvezo javno potrdila pred tremi meseci. "Ne morem verjeti, da sva po triindvajsetih letih prijateljstva pristala tukaj," se je takrat pošalila in dodala: "Si moj najboljši prijatelj, sorodna duša in vate sem globoko zaljubljena."