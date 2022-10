Kelly Osbourne razkrila, da pričakuje fantka.

"Vsem je že povedal," je dejala Kelly in dodala: "Vsak dan pleše in poje pesmico o tem, kako navdušen je, da bo fantek. To bo prvi fantek iz moje ali bratove družine, zato sedaj kuje velike načrte." Ozzy, ki je nad prihodom prvega vnuka tako navduše, je sicer dedek štirim vnukinjam, hčerkam sina Jacka .

Spomnimo, Kelly je novico o veselem pričakovanju sporočila na svojem profilu na Instagramu, kjer je s sledilci delila fotografijo ultrazvoka in ob tem zapisala, da je izjemno vesela. "Vesela sem do lune in nazaj, ker lahko razkrijem, da bom postala mama. Če rečem, da sem vesela, to ni čisto dovolj. Sem presrečna," je dodala. Kelly je nato nosečniški trebušček prvič pokazala maja, ko se je skupaj z družino udeležila zabave v Los Angelesu, kjer so jo ujeli fotografi.

To bo njen prvi otrok, ki ga bo dobila z DJ-em skupine Slipknot Sidom Wilsonom.