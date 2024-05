Kelly Osbourne: Rekli so mi, da imam preveč kilogramov za televizijo

OGLAS

Pevka in televizijska osebnost Kelly Osbourne je v najnovejši epizodi družinskega podkasta The Osbournes Podcast z javnostjo – in svojimi družinskimi člani: očetom, mamo in bratom – delila incident, ki se je zgodil, ko je prvič vstopila v svet Hollywooda. "Ko sem bila še otrok, so me potegnili v pisarno vodje agencije, ki je v tistem trenutku metal žogice za golf v skodelico. Ob tem mi je namenil daljši govor o tem, kako sem predebela za televizijo in moram shujšati, da bom videti bolje," se je spominjala 39-letna Kelly.

Kelly Osbourne FOTO: Instagram icon-expand

Zgodilo se je leta 2003, ko sem dobila vlogo v filmu Freaky Friday, je nadaljevala pevka in dodala: "Zagotovila sem si sodelovanje z igralko Lindsay Lohan, igrati bi morala njeno najboljšo prijateljico, potem pa je mami zbolela za rakom in sem odnehala. Takrat mi je ta isti človek rekel zgolj: 'Nisi filmska zvezda, lahko pa bi bila, če bi shujšala'". Njeni družinski člani so bili ob tem vidno pretreseni in so komentirali, da je to povsem podobno Hollywoodu. Kelly se je strinjala: "Ja in to med tem, ko je metal žogice za golf v skodelico, povsem mimogrede. Mislila sem si, da je to najbolj žaljiva stvar. "

Kelly Osbourne je priznala, da je pripravljena na plastično operacijo. FOTO: Profimedia icon-expand