Kelly Osbourne: To je bilo najtežje leto mojega življenja

37-letna Kelly je v zgodbi na Instagramu objavila posnetek zaslona elektronskega sporočila, nanj pa napisala: "Tega sem deležna vsak dan." Oboževalcem je ob tem namignila, naj kontaktirajo urednika tabloida in ga vprašajo, kako se počuti, ko njegovi novinarji kritizirajo njeno postavo.

V naslednji zgodbi je resničnostna zvezdnica priznala, da je za njo težko obdobje. "To leto je bilo najtežje leto mojega življenja. Popolnoma sem se zlomila. Še vedno okrevam. Srečna sem. Zdrava sem in to je najbolj pomembno."