Kelly Osbourne z novim videzom razdvojila oboževalce

Zvezdnica, ki je nedavno izgubila 38 kilogramov, je s fotografijo sprožila številne odzive. Ena izmed sledilk je zapisala: "Čudovita si bila prej in čudovita si tudi sedaj," medtem ko je druga pripomnila, da je neverjetno, kaj vse lahko dosežemo s plastičnimi operacijami. "Ali si si povečala tudi ustnice ali so to ličila? Izgledaš popolnoma drugačna," je še pripomnila.

Zvezdnica, ki se je pred dvema letoma odločila za poseg, s katerim je spremenila obliko prebavil (želodca in tankega črevesja) in tako zmanjšala vnos hranil, je ostro zavrnila govorice o lepotnih popravkih in dejala, da ni lažnivka ter da še nikoli ni šla na lepotno operacijo, je pa bila odkrita in priznala, da je v preteklosti že preizkusila botoks in polnila za ustnice.