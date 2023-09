Kelly Osbourne zanikala lepotno operacijo: To je oblika mojega obraza

Kelly Osbourne se je nedavno srečala s kritikami na račun neprepoznavnega videza, te pa je sedaj novopečena mamica zanikala. V nedavni podkast oddaji, v kateri je spregovorila o vrnitvi resničnostnega šova o družini Osbourne, je priznala, da je sicer že uporabljala pomlajevanje s pomočjo injekcij botoksa, a se za druge lepotne popravke še ni odločila.

Kelly Osbourne je jasna ni bila na lepotni operaciji. V nedavnem pogovoru v podkast oddaji Daily Maila je ovrgla govorice, da je imela plastično operacijo, a priznala, da se je v preteklosti že odločila za bolj mladosten videz s pomočjo botoksa. "Poskusila sem botoks, to pa je tudi vse," je dejala in dodala: "Čudno je, sedaj, ko sem izgubila nekaj teže, me vsi kritizirajo in skušajo ugotoviti, kaj sem storila s svojim videzom. Samo nekaj kilogram manj imam. To je oblika mojega obraza."

Televizijska osebnost je že leta 2021 na Instagramu naslovila govorice o lepotnih popravkih, v katerem je dejala, da si je dala vbrizgati le nekaj polnila v ustnice, ličnice in čelo. "Utišajmo te neumne govorice! Ne morete biti preprosto srečni zame?" je pripisala ob videu, ki ga je takrat delila. 38-letnica je pred časom spregovorila tudi o operaciji želodca in dejala, da je to bila ena njenih najboljših odločitev, kar jih je kdaj sprejela."Šla sem na operacijo in vseeno mi je, kaj si kdo misli. To sem naredila in sem ponosna. Rezultat tega je, da ti spremeni obliko želodca. Operacijo sem imela pred dvema letoma in o tem ne bom nikoli lagala. To je najboljša stvar, kar sem naredila," je povedala v podkastu Hollywood raw leta 2021.