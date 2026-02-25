Naslovnica
Tuja scena

Kelly Osbourne znova naslovila kritike o shujšani postavi

London, 25. 02. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Kelly Osbourne prvi, da je dodatne kilograme izgubila zaradi žalovanja po očetovi smrti.

Kelly Osbourne se je odzvala na zlobne komentarje, ki jih je označila za zlorabo, vsi pa se nanašajo na njeno vidno shujšano postavo. Zvezdnica je dejala, da se kritike pojavljajo predvsem na družbenih omrežjih, objavila pa je tudi fotografijo, na kateri je zbrala nekaj 'ogabnih' zapisov, kakor jih je označila.

Kelly Osbourne se v zadnjih mesecih bolj kot s svojim delom ali žalovanjem ukvarja s komentarji, v katerih jo kritizirajo, da je izgubila preveč telesne teže. 41-letnica je nedavno opozorila, da je njena shujšana postava posledica očetove smrti, ob tem pa opozorila, da je zaradi tega deležna zlorabe zlobnih jezikov.

Kelly Osbourne se je že nekaj časa sooča s komentarji na račun shujšanega videza.
Kelly Osbourne se je že nekaj časa sooča s komentarji na račun shujšanega videza.
FOTO: Profimedia

"Ne morem verjeti, kako ogabni so nekateri ljudje! Nihče si ne zasluži takšne vrste zlorabe!" je bila ostra 41-letna hčerka pokojnega Ozzyja Osbourna, izpostavila pa je komentar enega od uporabnikov družbenega omrežja, ki je njeno vitko in krhko postavo primerjal z videzom mrliča. "Kaže, da se bo že kmalu srečala z očetom," pa je dodal nekdo drug. Zvezdnica pa v boju proti zlobnim jezikom ni sama, saj so ji v bran stopili mnogi oboževalci, eden teh pa se je spraševal: "Kaj za vraga je narobe z vami?"

Kelly Osbourne prvi, da je dodatne kilograme izgubila zaradi žalovanja po očetovi smrti.
Kelly Osbourne prvi, da je dodatne kilograme izgubila zaradi žalovanja po očetovi smrti.
FOTO: Profimedia

Kelly je pred meseci dejala, da je na njeno dramatično izgubo teže vplivala tudi očetova smrt. V videu, ki ga je objavila na družbenem omrežju, je sporočila: "Ljudem, ki nenehno mislijo, da so smešni in zlobni, ko pišejo komentarje, kot so 'Ste bolni' ali 'Pojdite z Ozempica' ali 'Niste videti dobro'. Moj oče je pravkar umrl in jaz se trudim po svojih najboljših močeh, edino, za kar moram trenutno živeti, je moja družina. In odločila sem se, da bom svoje vsebine delila z vami in delila srečno plat svojega življenja, ne pa bedne."

"Torej, vsem tem ljudem, odje**te," je na koncu povedala hči princa teme, ki je umrl julija po težkem boju s Parkinsonovo boleznijo. Kellyjino sporočilo je podprla tudi njena mati Sharon, ki je med gostovanjem v oddaji Piersa Morgana dejala: "Ima prav, veste. Ima prav. Trenutno ne more jesti. Nasilje na spletu je ščit za ljudi, ki so nesrečni."

kelly osbourne postava shujšana kritike

