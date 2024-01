Kelly Osburne ponosna, da je otrok nepotizma: Moja starša sta ikoni

Kelly Osbourne, pevka in televizijska voditeljica zabavne oddaje Modna policija, je med nedavnim intervjujem žarela od ponosa, ko so jo vprašali po njenih starših – frontmanu skupine Black Sabbath Ozzyju Osbournu in Sharon Osbourne. Kelly je povedala, da sta njena starša ikoni in spregovorila iskreno tudi o svojem statusu, ki ga ima zaradi njune slave že celo življenje. "Sem je**ni nepo otrok in ponosna sem na to. Kot tudi na dosežke svojih staršev," je razkrila 39-letnica. 'Nepo otrok' je izraz, ki se nanša na otroke slavnih, ti zaradi slave lažje pridejo do želenih ciljev.