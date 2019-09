Kelly Ripa je skupaj z več kot 300 baletniki podrla svetovni rekord

V New Yorku so podrli nov rekord. Tokrat so slavili baletniki skupaj z igralko in voditeljico Kelly Ripa, ki je po več kot desetletju znova obula baletne copate, in skupaj s 305 baletniki in baletkami eno minuto lovila ravnotežje.

Kelly Ripa se je vpisala v Guinnessovo knjigo rekordov, saj je skupaj s 305 baletniki podrla rekord. Skupina plesalcev je bila atrakcija sredi New Yorka, ko so eno minuto v baletnih copatih lovili ravnotežje. K sodelovanju je povabila plesalce ameriškega baletnega gledališča in podjetje New York City Ballet, ki so skupaj premagali rekord iz leta 2011, ko se je 245 baletnikov zbralo v Orlandu. Kelly Ripa FOTO: Profimedia Dogodek so prenašali v ameriški oddaji V živo s Kelly in Ryanom, veljajo pa je samo eno pravilo: prepovedano je bilo dotikanje kakršnegakoli predmeta ali druge osebe. Zvezde prenosa so bili poleg slavne voditeljice predvsem plesalci Isabella Boylston, James Whiteside, Tiler Peck, Lauren Lovette in Maria Kowroski, ki so stali v središču pozornosti na rdečem podestu. "Ena minuta se sliši zelo malo, ampak verjemite, da bom imela kar nekaj težav z ravnotežjem," je povedala Kelly Ryanu Seacrestu, ki je povezoval celotno prireditev. Slavna voditeljica že več kot desetletje ni obula baletnih čeveljčkov. "Od vsega začetka je bil moj načrt tak, da se bom veliko smejala in zaradi mojih belih zob nihče ne bo opazil tresočih nog," je v smehu povedala svetlolaska. Lepotica se je s svojim dosežkom pohvalila tudi s svojimi sledilci na Instagramu, kjer je zapisala: "Uspelo nam je."