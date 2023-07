Kelly Rowland o razkritju spola Beyoncejinega otroka: Največja napaka

V zadnji epizodi ameriškega podkasta Yeah, I F*** That Up je 42-letna Kelly Rowland med pogovorom razmišljala o tem, kaj je njena največja napaka. Pevka se je spomnila svojega intervjuja iz leta 2011, v katerem je pomotoma razkrila spol prvega otroka Beyonce in Jay-Z-ja .

"O moj bog. Ko sem naredila napako in povedala spol Beyoncejinega otroka, ko je bila noseča z Blue," je rekla mama dveh otrok. V intervjuju je namreč izjavila, da bo 53-letni brooklynski raper"kupil tej deklici vse, kar je mogoče." Nadaljevala je: "To je bil najhujši trenutek doslej. Bilo je slabo, ker to ni bila nikogaršnja stvar. Grozno sem se počutila, ker to ni moja stvar. Iskreno povedano, to je bilo najslabše. To ni bila novica, ki bi jo smela deliti, in nisem mislila tako. Preprosto mi je ušlo."