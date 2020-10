Kelly Rowland pri 39 letih pričakuje drugega otroka

Zvezdnica je za omenjeno revijo dejala, da je bila živčna, ko je delila novico z javnostjo, saj se država oziroma cel svet sooča s pandemijo koronavirusa: " Ljudi želiš opomniti, da je življenje pomembno. In dejstvo, da imam lahko otroka … Februarja bom dopolnila 40 let. To, da skrbim zase, mi veliko pomeni. "

" O naraščaju sva se z možem pogovarjala v zadnjih mesecih, potem je prišel covid in potem sva se prepustila in si rekla: 'Bova videla, kaj se bo zgodilo.',' ' je o nosečnosti dejala Kelly, ki je hitro zanosila, predviden rok poroda pa ima konec leta.

Kelly je spregovorila tudi o prigrizkih, po katerih hrepeni na polovici svojih 90-minutnih vadb: "Obsedena sem s sendviči, na primer sendvič s puranom in gorčico, rženim kruhom, kalčki in čebulo ter včasih dodam malo avokada ... Kalorij pravzaprav ne štejem. Verjemite mi, pridejo dnevi, ko je težko gledati in jesti semena, oreščke in sadje, medtem ko se drugi ob polnoči mastijo s pomfrijem in burgerjem ter piščancem in vaflji."

Leta 2015 je slavna pevka v intervjuju spregovorila o materinstvu: "Bila sem živčna, ker nisem imela potrpljenja, da bi bila dobra mama, saj pred Titanom nisem imela čisto nič potrpljenja. Zdaj pa sem zelo potrpežljiva. Svetopisemski verz 'Ljubezen je potrpežljiva' še kako drži! Iz muhe ne delam slona, kot sem to počela nekoč."