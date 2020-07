Kelly živela v Beyoncejini senci: Mučila sem samo sebe

Kelly Rowland je v 9. sezoni avstralskega šova The Voice odkrito spregovorila, kako težko je bilo zanjo, ko je bila v isti skupini z Beyonce. Svoja čustva je odprla tekmovalcu Chrisu Sebastianu , čigar mentorica je v oddaji. A še pred tem je spregovoril on.

Na začetku so bile članice skupine Destiny's Child LeToya Luckett, Kelly Rowland, Beyonce Knowles in LaTavia Roberson , ki so na sceno prišle leta 1997. Kasneje se je skupina preoblikovala v trio, ki so ga sestavljale Beyonce, Kelly Rowland in Michelle Williams . Dekleta so zadnji album izdale 2004, uradno pa je skupina razpadla 2006 in vsaka je šla svojo pot.

Chris se ji je odprl in ji priznal, da se je večkrat počutil, da živi v bratovi senci. Ta je slavni malezijski pevecGuy Sebastian,ki je poleg Kelly, Boya Georgea in Delte Goodrem tudi eden od mentorjev 9. sezone šova. "Rad imam Guya, ampak vedno sem imel občutek, da se moram dokazati. Tudi če samo zato, da so me jemali resno. Mislim, da me boš ti (Kelly) razumela," je dejal Chris.

Nato pa se je prek videa oglasila Kelly, ki je dejala, da še kako dobro ve, kako se počuti."Poznam ta občutek. Si predstavljaš, kako je biti v isti skupini z Beyonce? Sebe sem mučila glede vsega, od tega, da ne smem nositi te obleke, ker bodo rekli, da sem kot Beyonce, ne smem imeti takšne pesmi, ker melodija preveč spominja na Beyoncejine pesmi. Primerjali te bodo v vsakem primeru. Lagala bi, če bi rekla: 'Ne, nikoli me ni motilo'," je bila iskrena in še dodala, da je to pri njej trajalo celo desetletje in da je bil ta občutek, da je bila v Beyoncejini senci, več čas prisoten.