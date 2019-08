Kendall in Hailey na nepozabnih počitnicah na Jamajki

Snorklanje, plavanje, fotografiranje in sončenje sta imeli na urniku Hailey Bieber , izbranka Justina Bieberja , in Kendall Jenner , članica razvpite družine Kardashian-Jenner, na skupnih počitnicah na Karibih. Prijateljici, ki sta se uveljavili kot manekenki, sta si privoščili dekliški oddih na Jamajki. Kasneje se jima je pridružila tudi pevka Justine Skye , ki je nedavno praznovala svoj 24. rojstni dan.

Prijateljice so izkoristile tople poletne dni v avgustu in se skupaj odpravile na zaslužen dopust. Še posebej se je te karibske države razveselila Justine, saj njeni starši prihajajo ravno z Jamajke. Postavna dekleta so se s svojim izletom skromno pohvalile na družbenih omrežjih, njihovega vzdušja pa niso uničili niti paparaci, ki so jih ujeli med dopustom.