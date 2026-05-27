Kendall in Jacob: Govorice o 'najbolj slavnem paru' vse glasnejše

Govorice o romantičnem razmerju med zvezdnikoma Kendall Jenner in Jacobom Elordijem so vse glasnejše. Tokrat jih je le še okrepil posnetek, ki se je že razširil na družbenih omrežjih - na njem sta opažena na sprehodu po skupni večerji. Kot poročajo tuji mediji, sta bila videti sproščena skupaj - med drugim z roko okoli pasu in drugimi nežnimi gestami. Na koncu večera sta odšla skupaj, pri čemer naj bi Elordi vozil.

30-letna manekenka in 28-letni igralec, nominiran za oskarja, sta večerjala v restavraciji v Montecitu v Kaliforniji, kjer je zvezdnica lansko leto kupila konjeniško posestvo v vrednosti 23 milijonov dolarjev (skoraj 20 milijonov evrov). Kot poročajo tuji mediji, naj bi si bila zvezdnika odprto naklonjena, celo ljubeča. V njuni družbi je bil še en par, skupaj so večerjali in se družili pozno v noč.

Jacob Elordi in Kendall Jenner FOTO: Profimedia