Kendall in Jacob: Govorice o 'najbolj slavnem paru' vse glasnejše

Govorice o romantičnem razmerju med zvezdnikoma Kendall Jenner in Jacobom Elordijem so vse glasnejše. Tokrat jih je le še okrepil posnetek, ki se je že razširil na družbenih omrežjih - na njem sta opažena na sprehodu po skupni večerji.
Kot poročajo tuji mediji, sta bila videti sproščena skupaj - med drugim z roko okoli pasu in drugimi nežnimi gestami. Na koncu večera sta odšla skupaj, pri čemer naj bi Elordi vozil.
30-letna manekenka in 28-letni igralec, nominiran za oskarja, sta večerjala v restavraciji v Montecitu v Kaliforniji, kjer je zvezdnica lansko leto kupila konjeniško posestvo v vrednosti 23 milijonov dolarjev (skoraj 20 milijonov evrov).
Kot poročajo tuji mediji, naj bi si bila zvezdnika odprto naklonjena, celo ljubeča. V njuni družbi je bil še en par, skupaj so večerjali in se družili pozno v noč.
Kendall Jenner je bila sicer javnosti znano nazadnje v zvezi s pevcem Bad Bunnyjem, s katerim se je razšla konec leta 2023, po manj kot letu dni zveze. Pred tem je bila dve leti v zvezi s košarkarjem Devinom Bookerjem (2020–2022), romantično pa so jo povezovali tudi z Benom Simmonsom, Blakeom Griffinom, A$AP Rockyjem in Harryjem Stylesom.
Priljubljeni igralec pa svoje romantično življenje ohranja relativno zasebno, v preteklosti pa so ga kljub temu povezovali z Olivio Jade, Kaio Gerber, Zendayo in Joey King.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.