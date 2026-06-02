Kendall in Jacob po havajskih počitnicah raziskujeta Tokio

Vse bolj resna romanca je manekenko Kendall Jenner in igralca Jacoba Elordija s Havajev popeljala v prestolnico Japonske, kjer sta zvezdnika obiskala priljubljeno restavracijo Udon Shin in si privoščila razvajanje z azijskimi dobrotami.

Da se mudita v Tokiu, so na družbenem omrežju Instagram razkrili prav delavci restavracije, ki so slavnemu paru naredili skupno fotografijo. "Kendall in Jacob, hvala, da sta nas obiskala, upamo, da sta se imela lepo," so pod simpatično fotografijo zapisali.

Pred obiskom Tokia sta se sveže zaljubljena zvezdnika mudila na Havajih, kjer so ju opazili med sproščanjem na zasebni plaži. Neimenovani vir je tujim medijem zaupal, da naj bi obisk Havajev močno poglobil njun odnos. O novi romanci v hollywoodski sferi so mediji začeli poročati pretekli mesec, 'krivdo' pa pripisali manekenkini mlajši sestri Kylie Jenner, ki je srečno zaljubljena v Jacobovega stanovskega kolega Timothéeja Chalameta.