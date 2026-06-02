Kendall in Jacob po havajskih počitnicah raziskujeta Tokio

Vse bolj resna romanca je manekenko Kendall Jenner in igralca Jacoba Elordija s Havajev popeljala v prestolnico Japonske, kjer sta zvezdnika obiskala priljubljeno restavracijo Udon Shin in si privoščila razvajanje z azijskimi dobrotami.
Da se mudita v Tokiu, so na družbenem omrežju Instagram razkrili prav delavci restavracije, ki so slavnemu paru naredili skupno fotografijo. "Kendall in Jacob, hvala, da sta nas obiskala, upamo, da sta se imela lepo," so pod simpatično fotografijo zapisali.
Pred obiskom Tokia sta se sveže zaljubljena zvezdnika mudila na Havajih, kjer so ju opazili med sproščanjem na zasebni plaži. Neimenovani vir je tujim medijem zaupal, da naj bi obisk Havajev močno poglobil njun odnos. O novi romanci v hollywoodski sferi so mediji začeli poročati pretekli mesec, 'krivdo' pa pripisali manekenkini mlajši sestri Kylie Jenner, ki je srečno zaljubljena v Jacobovega stanovskega kolega Timothéeja Chalameta.
"Kylie je bila med sezono podelitev nagrad zaradi svojega fanta Timothéeja Chalameta pogosto v družbi Jacoba Elordija, saj je bil Jacob nominiran za film Frankenstein, Timothée pa za Marty Supreme," je za Daily Mail aprila povedal vir blizu para in dodal: "Kylie mu je bila všeč in menila je, da bi bil primeren za Kenny, zato ji je rekla nekaj v smislu: 'Punca, spravi se k stvari in začni že hoditi s tem tipom.'"
Spomnimo, Kendall je bila javnosti znano nazadnje v zvezi s pevcem Bad Bunnyjem, s katerim se je po manj kot letu dni zveze razšla konec leta 2023. Pred tem je bila dve leti v zvezi s košarkarjem Devinom Bookerjem (2020–2022), romantično pa so jo povezovali tudi z Benom Simmonsom, Blakeom Griffinom, A$AP Rockyjem in Harryjem Stylesom. Jacob je svoje romantično življenje ohranjal relativno zasebno, v preteklosti so ga povezovali z Olivio Jade, Kaio Gerber, Zendayo in Joey King.
Udon so vrsta debelih, pšeničnih rezancev, ki so nepogrešljiv del japonske kulinarike. Pripravljeni so iz pšenične moke, vode in soli, zaradi česar imajo značilno gladko in prožno teksturo. Običajno se postrežejo v vroči jušni osnovi, imenovani dashi, ki jo obogatijo s sojino omako in mirinom, pogosto pa jim dodajo različne priloge, kot so tempura, ocvrto tofu pecivo ali sveža čebula.
Tokio je eno največjih in najbolj dinamičnih velemest na svetu, ki združuje izjemno bogato zgodovinsko dediščino s futuristično tehnologijo. Mesto, ki je bilo nekoč znano pod imenom Edo, je danes središče japonske politike, gospodarstva in kulture. Znan je po svoji neverjetni gostoti prebivalstva, vrhunski gastronomiji, ki vključuje največje število restavracij z Michelinovimi zvezdicami na svetu, ter edinstvenem prepletu starodavnih templjev, kot je Senso-ji, in bleščečih nebotičnikov v predelih, kot je Shinjuku.
Timothée Chalamet je eden najbolj prepoznavnih in cenjenih mladih igralcev svoje generacije. Svetovno slavo je dosegel z vlogo v filmu 'Pokliči me po svojem imenu', za katero je bil nominiran za oskarja. Znan je po svoji sposobnosti interpretacije kompleksnih likov v različnih žanrih, od neodvisnih dram do velikih filmskih uspešnic, kot sta 'Dune' in 'Wonka'. Njegov vpliv presega filmsko platno, saj velja tudi za modno ikono, ki pogosto narekuje trende v sodobni pop kulturi.
