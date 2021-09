Kendall Jenner delila romantične fotografije s počitnic

Kendall Jenner in Devin Booker , ki si je z ameriško košarkarsko reprezentanco na letošnjih olimpijskih igrah v Tokiu priigral zlato medaljo, sta poletje dobro izkoristila. Na potovanju po Italiji sta si napolnila baterije in se posvetila drug drugemu ter svoji zvezi.

"Limoncello," je Jennerjeva pospremila svojo objavo in s tem počastila priljubljeni italijanski liker iz močnega žganja, sladkorja in limonine lupinice.

V objavo je vključila tudi fotografije sebe in svojega prijatelja Faia Khadre , ki kažejo, kako uživata med obrokom ter posedata in lenarita v vodi. V objavo pa ni pozabila vključiti niti fotografije prijatelja Michaela Chetrita , ki ga je ujela v trenutku, ko promovira njeno tekilo 818.

Kendall in Devin sta govorice, da sta par, prvič zanetila aprila 2020, vendar svojega razmerja nista javno potrdila vse do letošnjega valentinovega, ko sta na Instagramu delila skupne fotografije. Parček je junija praznoval prvo obletnico razmerja.

Vir je za People pred časom dejal, da je Kendall nora na NBA-zvezdnika, ki igra za košarkarsko ekipo Phoenix Suns."Nikoli ni bila videti srečnejša. Tudi njena celotna družina ima rada Devina," je vir dejal o zvezdnici resničnostnega šova V koraku z družino Kardashian (Keeping Up with the Kardashians). "Devin je tako super fant. Je zelo neopazen in ne želi biti slaven. Zelo je prijazen do Kendall."