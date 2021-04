Kendall Jenner fotografirana s fantom Devinom Bookerjem

25-letnica se je z leto mlajšim NBA-zvezdnikom sprehodila po newyorških ulicah že v popoldanskem času, zvečer pa se je mladi par odpravil na večerjo v popularno italijansko restavracijo, kjer so ju ujeli fotografi. Kendall in Devin sta zvezo sicer več mesecev skrivala, fotografijo, s katero sta zvezo potrdila, pa sta objavila na Instagramu za valentinovo. Vir je lani, ko so se govorice o njuni zvezi začele, za tuj medij dejal: "(Kendall) razmerja vsekakor raje ohranja zase, ampak (Devin) ji je všeč in z njim je srečna."

Kendall in Devina so prvič skupaj opazili v Arizoni aprila 2020, nato pa maja v Los Angelesu med prazničnim vikendom. Fotografi pa so mladi par fotografirali tudi pred restavracijo v Malibuju, kamor sta se odpravila na zmenek. Vir blizu para je ameriški reviji povedal: "Kendall in Devin sta skupaj zelo srečna. Kar je sprva delovalo kot zabavno druženje, se je sedaj razvilo v resno zvezo in pri tem jo podpira njena celotna družina. Devin je bil celo povabljen na Kimino praznovanje 40. rojstnega dneva na Tahitiju."