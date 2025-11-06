Svetli način
Tuja scena

Kendall Jenner gola praznovala 30. rojstni dan

Los Angeles, 06. 11. 2025 12.48 | Posodobljeno pred 1 uro

E.M.
13

Kendall Jenner je vpihnila 30. svečko na rojstnodnevni torti. Manekenka je okrogli rojstni dan praznovala v družbi prijateljev in družine, za slavje na rajski plaži pa celo odvrgla svoja oblačila ter pokazala izklesano postavo.

Manekenka Kendall Jenner je stopila v novo desetletje svojega življenja. Okrogli 30. rojstni dan je v družbi družine in prijateljev praznovala na sanjski tropski lokaciji, s sledilci pa delila fotografije, na katerih je pozirala takšna kot se je rodila - gola.

V galerijo utrinkov je članica klana Kardashian - Jenner vključila tudi fotografije, na katerih je v kopalkah pokazala svojo izklesano postavo. Rojstnodnevnega slavja sta se poleg njenih sester Kylie, Kim in Khloe ter mame Kris udeležila tudi zakonca Justin in Hailey Bieber

"Kenny, od trenutka, ko si prišla na ta svet, si mi ukradla srce. Vedno si imela tiho moč, notranji mir in čudovito samozavest, ki je tako redka. Skozi življenje se giblješ s tako gracioznostjo in neodvisnostjo, dosegla si toliko, a hkrati ostajaš ponižna, prijazna in prizemljena," je hčerki voščila ponosna 'mamadžerka'. "Gledati, kako slediš svojim sanjam in si ustvarjaš tako polno in lepo življenje, me polni z veseljem in hvaležnostjo. Navdihuješ me s svojim pogumom, delovno etiko in srcem. Si najboljša hči, najbolj čudovita prijateljica, najboljša teta svojim nečakom in nečakinjam, ki te tako obožujejo, in neskončno sem ponosna, da sem tvoja mama."

kendall jenner 30 let rojstni dan
Simone Biles: Imela sem tri lepotne operacije, dveh ne bi nikoli uganili

KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
golika
06. 11. 2025 14.16
Retuširano
ODGOVORI
0 0
golika
06. 11. 2025 14.15
Kmetica
ODGOVORI
0 0
Fery Zaka
06. 11. 2025 14.11
+0
Saj ne da jo ne bi. Ampak jo res ne bi.
ODGOVORI
1 1
Prelepa Soča
06. 11. 2025 14.16
+1
Fery, si hotel reči, da ONA tebe NE BI? To je popolnoma razumljivo.
ODGOVORI
1 0
rogla
06. 11. 2025 14.05
+2
... ko zmanjka pozornosti ...
ODGOVORI
3 1
Slash
06. 11. 2025 14.04
+4
Wow, kako drzno ! Res je opolnomočena !
ODGOVORI
4 0
Wolfman
06. 11. 2025 14.02
-1
Se je pripravila na plaži za hitro prečiščevanje t male z morskimi mikroorganizmi! Le kaj je bilo vse notri?
ODGOVORI
1 2
PuntaChristo
06. 11. 2025 13.46
+8
Midva z ženo več krat poiščeva na morju kraj, kjer se lahko svobodno slečeva in okopava v evinem kostimu. A bi se morala slikat?
ODGOVORI
8 0
assassin911
06. 11. 2025 13.47
+2
Samo če je žena 30.
ODGOVORI
4 2
rogla
06. 11. 2025 13.33
+2
In v čem je drugačna od ostalih žensk?
ODGOVORI
5 3
Prelepa Soča
06. 11. 2025 13.42
-2
rogla, neumno?
ODGOVORI
3 5
but_the_ppl_are_retarded
06. 11. 2025 13.46
-3
Lahk si me privošči 🤪
ODGOVORI
0 3
but_the_ppl_are_retarded
06. 11. 2025 13.15
-1
Oreo sedalo ma..
ODGOVORI
2 3
