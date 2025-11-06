Kendall Jenner gola praznovala 30. rojstni dan

Manekenka Kendall Jenner je stopila v novo desetletje svojega življenja. Okrogli 30. rojstni dan je v družbi družine in prijateljev praznovala na sanjski tropski lokaciji, s sledilci pa delila fotografije, na katerih je pozirala takšna kot se je rodila - gola.

V galerijo utrinkov je članica klana Kardashian - Jenner vključila tudi fotografije, na katerih je v kopalkah pokazala svojo izklesano postavo. Rojstnodnevnega slavja sta se poleg njenih sester Kylie, Kim in Khloe ter mame Kris udeležila tudi zakonca Justin in Hailey Bieber.

"Kenny, od trenutka, ko si prišla na ta svet, si mi ukradla srce. Vedno si imela tiho moč, notranji mir in čudovito samozavest, ki je tako redka. Skozi življenje se giblješ s tako gracioznostjo in neodvisnostjo, dosegla si toliko, a hkrati ostajaš ponižna, prijazna in prizemljena," je hčerki voščila ponosna 'mamadžerka'. "Gledati, kako slediš svojim sanjam in si ustvarjaš tako polno in lepo življenje, me polni z veseljem in hvaležnostjo. Navdihuješ me s svojim pogumom, delovno etiko in srcem. Si najboljša hči, najbolj čudovita prijateljica, najboljša teta svojim nečakom in nečakinjam, ki te tako obožujejo, in neskončno sem ponosna, da sem tvoja mama."