Kendall Jenner in Bad Bunny ponovno skupaj

Vplivnica Kendall Jenner in pevec Bad Bunny sta ponovno v središču pozornosti. Par, ki se je razšel že decembra, so nedavno v objektive ujeli ulični fotografi, ki so zvezdnika ujeli, ko sta zapuščala enega izmed hotelov v Miamiju. Prva je v hotelsko garažo prispela 28-letna manekenka, takoj za njo pa je iz dvigala zakorakal še 30-letnik.

Oboževalci nekdanjega para se sprašujejo, ali sta Kendall Jenner in Bad Bunny obudila romanco. Da to drži, pričajo fotografije, ki so jih pred dnevi posneli ulični fotografi, ki so 28-letno manekenko in 30-letnega pevca ujeli, ko sta skupaj zapuščala hotel, oba pa sta bila oblečena v športna oblačila in imela s sabo večjo torbo.

Sta Kendall Jenner in Bad Bunny spet skupaj? FOTO: Profimedia icon-expand

Članica klana Jenner-Kardashian je nosila hlače za jogo in ujemajoč se top sive barve, obute je imela natikače, obraz pa si je zakrila z velikimi sončnimi očali. V rokah je imela steklenico vode in manjšo brisačo, na ramenu pa veliko torbo. Takoj za njo je iz dvigala v hotelsko garažo izstopil še pevec, ki je nosil belo srajco s kratkimi rokavi, pod katero je imel belo spodnjo majico in rumene kratke hlače. Tudi on je nosil natikače in sončna očala, v rokah pa je imel večjo torbo.

Kendall Jenner in Bad Bunny FOTO: Profimedia icon-expand

Zvezdnika so skupaj opazili že nekaj dni prej, ko sta skupaj večerjala v njegovi restavraciji. Tam naj bi ostala približno eno uro, nato pa jo v naglici skupaj zapustila. 28-letnico so opazili tudi na Bunnyjevem koncertu v Orlandu. Govorice, da sta obudila romanco, so se pojavile v začetku meseca, ko sta se oba udeležila modnega dogodka Met Gala v New Yorku, kjer naj bi sedela za isto mizo in se ves čas spogledovala in smejala. "Nista se poljubila, ga je pa Kendall božala po glavi," je takrat za Page Six povedal vir.