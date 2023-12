Kendall Jenner in Bad Bunny sta se po skoraj letu dni zveze razšla

Manekenka in vplivnica Kendall Jenner in pevec Bad Bunny sta se razšla. Par se je sestajal skoraj eno leto, njun razhod pa so za ameriške medije potrdili viri blizu 29-letnega Portoričana in 28-letne ameriške zvezdnice. Zadnjič so ju skupaj opazili na zabavi oktobra, razhoda pa javno še nista potrdila.

Kendall Jenner in Bad Bunny sta znova samska. Kot so povedali viri blizu 29-letnega pevca in 28-letne manekenke, se je par razšel, zvezdnico pa so v zadnjem mesecu večkrat opazili samo, zato so bile govorice o njunem razhodu vedno glasnejše. Zadnjič so ju skupaj opazili na zabavi po oktobrski oddaji Saturday Night Live, kjer je pevec prevzel vlogo nastopajočega in voditelja.

icon-expand Kendall Jenner in Bad Bunny sta se razšla. FOTO: Profimedia

Bad Bunny, katerega pravo ime je Benito Martinez Ocasio, in Kendall so začeli romantično povezovati februarja, ko sta se na dvojnem zmenku pridružila pevcu Justinu Bieberju in njegovi ženi Hailey. Takrat je vir blizu pevca za revijo People povedal, da sta se spoznala prek prijateljev, ko se je Portoričan preselil v Los Angeles. "Kendall se je nedavno začela družiti z njim. Všeč ji je in zabavata se," je razkril neimenovani vir. Njuna romanca je postala javna spomladi, ko so ju opazili med jahanjem in na glasbenem festivalu Coachella. Poleti sta se skupaj odpravila na počitnice v zvezno državo Idaho, vir blizu para pa je takrat dejal: "Zaljubljena sta, njuna zveza pa se zdi resna." Septembra sta se prvič pojavila skupaj na rdeči preprogi na milanskem tednu mode. Oba sta bila videti elegantna in sproščena, ko sta sedela drug poleg drugega in gledala Guccijevo modno revijo za pomlad/poletje 2024.