Kendall Jenner in Devin Booker kljub razhodu skupaj na Havajih

Obdobje poletnih dopustov je za skok v tople kraje izkoristila tudi manekenka in zvezdnica resničnostnega šova V koraku z družino Kardashian Kendall Jenner , ki si je za počitniško destinacijo izbrala priljubljene Havaje. In kot se za 26-letnico z več kot 248 milijoni sledilcev na Instagramu spodobi, je utrinke dopusta delila tudi na spletu.

Kendall Jenner in Devin Booker

Galerija utrinkov, ki je na družbenem omrežju prejela že več kot štiri milijone všečkov, je med sledilci sprožila tudi številna vprašanja. Na eni izmed fotografij so namreč v morju zraven Kendall opazili še en znan obraz, njenega bivšega partnerja Devina Bookerja .

"Ali sta Devin in Kendall znova skupaj," se je v komentarjih pod objavo spraševala ena izmed uporabnic, medtem ko je druga komentarje zasula z emotikoni rdečega srca. Jennerjeva in leto mlajši Booker sta dvoletno zvezo sicer zaključila konec preteklega meseca, a je vir blizu para že takrat dejal, da zvezdnika ostajata v dobrih odnosih. Vprašanje sedaj ostaja, ali sta manekenka in športnik na oddihu zgolj kot prijatelja ali se med njima znova plete ljubezen.