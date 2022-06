Kendall Jenner in Devin Booker: ljubezen, rojena v času pandemije

Kendall Jenner in Devin Booker sta se v javnosti prvič pokazala v času pandemije, ko sta bila skupaj opažena v Arizoni. Aprilsko druženje v avtomobilu se je junija leta 2020 razvilo v razmerje, ki pa je bilo vse do februarja 2021 neuradno. Jennerjeva, ki je v intervjujih večkrat dejala, da svoje ljubezensko življenje nerada deli z javnostjo, je zvezo na Instagramu uradno potrdila šele za valentinovo, ko je na svojem profilu delila prisrčno fotografijo.

V naslednjih mesecih je članica slavnega klana Kardashian – Jenner na svojih družbenih omrežjih večkrat delila fotografije intimnih trenutkov z NBA-jevcem. Med drugim je junija lani ovekovečila njuno prvo obletnico, medtem ko je novembra Booker svoji izbranki s pomočjo Instagram objave voščil za rojstni dan. Vedno resnejša zveza med športnikom in manekenko je zato pri marsikateremu oboževalcu sprožila ugibanja o poroki. Na začetku letošnje pomladi so se po spletu pojavile številne zgodbe, ki so namigovale na skrivno zaroko in celo poroko, a se je kasneje izkazalo, da gre le za govorice.