Kendall Jenner in Devin Booker po dveh letih končala razmerje

Resničnostna zvezdnica in košarkar kluba Phoenix Suns sta se po dveh letih zveze razšla. Novico so potrdili viri blizu para, ki so za tuja medija povedali, da sta Kendall in Devin šla skozi težko obdobje. Ugotovila sta, da sta si preveč različna, zato želita nekaj časa preživeti narazen. Zvezdnika ostajata v prijateljskih odnosih in možnosti, da obudita svoje razmerje, puščata odprte.

26-letna Kendall Jenner in 25-letni Devin Booker sta po dveh letih končala svoje razmerje. Novico je za portal ET potrdil dobro obveščen vir. "Kendall meni, da sta na različnih poteh," je povedal, drug vir pa dodal, da sta se zvezdnika pogovarjala o njuni prihodnosti in ugotovila, da nista na isti valovni dolžini.

icon-expand Kendall in Devin sta se še maja skupaj udeležila Kourtneyjine poroke v Italiji. FOTO: Profimedia

"Kendall in Devin sta imela pred kratkim težko obdobje. Razšla sta se pred približno enim tednom in pol," je za E! povedal anonimni vir. Pojasnil je, da sta manekenka in košarkar lige NBA maja sicer uživala na poroki v Italiji, kjer se je Kendallina polsestra Kourtney Kardashian poročila s Travisom Barkerjem, a so se ob vrnitvi domov začele težave. "Ko sta prišla nazaj, sta imela občutek, da nista usklajena in imata različen življenjski stil." Vir je dodal, da je bila Kendall tista, ki je končala razmerje, saj je želela, da nekaj časa preživita vsak zase. "Še vedno sta v stiku in jima je mar drug za drugega." Par možnosti, da ponovno obudi svoje razmerje, pušča odprte. "Oba želita, da bi se izšlo, a zaenkrat nista skupaj."