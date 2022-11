Kendall Jenner in Devinu Bookerju tudi v drugo ni uspelo: razšla sta se

Viri blizu zvezdnice Kendall Jenner in košarkarja Devina Bookerja so za revijo People potrdili, da se je par znova razšel. Zvezo naj bi končala že pred mesecem dni, razlog za to pa sta njuna natrpana urnika. Kot je povedal eden izmed virov, se imata še zmeraj rada in drug drugemu želita le najboljše.