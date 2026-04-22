Tuja scena

Kendall Jenner in Jacob Elordi naj bi bila v romantičnem razmerju

Los Angeles, 22. 04. 2026 12.46

E.K.
Jacob Elordi in Kendall Jenner

Se je rodila nova ljubezen? Priljubljena manekenka Kendall Jenner in igralec Jacob Elordi naj bi bila več kot le prijatelja. Zvezdnika, ki se gibljeta v istih krogih, naj bi se v zadnjih tednih zelo zbližala. Vse skupaj pa naj bi zakuhala kar sestra 30-letnice, Kylie Jenner.

Kendall Jenner in Jacob Elordi naj bi bila v romantičnem razmerju. "Zadnja dva meseca se družita in spoznavata," je povedal vir za People. 28-letni igralec in dve leti starejša manekenka se sicer že dlje časa poznata in se gibljeta v podobnih zvezdniških krogih. Elordi se je že leta 2022 udeležil Kendalline rojstnodnevne zabave, v začetku letošnjega leta so ju opazili med pogovorom na eni od oskarjevskih zabav, govorice pa so se še razplamtele po Coachelli, kjer naj bi skupaj preživela ogromno časa.

Kendall Jenner
Kendall Jenner
FOTO: Profimedia

Za nov zvezdniški par je menda poskrbela kar Kylie Jenner, ki naj bi svojo sestro spodbudila, da mu da priložnost. "Kylie je bila med sezono podelitev nagrad svojega fanta Timothéeja Chalameta pogosto v družbi Jacoba Elordija, saj je bil Jacob nominiran za film Frankenstein, Timothée pa za Marty Supreme," je za Daily Mail povedal vir blizu para in dodal: "Kylie je bil všeč in menila je, da bi bil primeren za Kenny, zato ji je rekla nekaj v smislu: 'Punca, spravi se k stvari in začni že hoditi s tem tipom.'"

Kendall Jenner je bila sicer javnosti znano nazadnje v zvezi s pevcem Bad Bunnyjem, s katerim se je razšla konec leta 2023, po manj kot letu dni zveze. Pred tem je bila dve leti v zvezi s košarkarjem Devinom Bookerjem (2020–2022), romantično pa so jo povezovali tudi z Benom Simmonsom, Blakeom Griffinom, A$AP Rockyjem in Harryjem Stylesom.

Jacob Elordi
Jacob Elordi
FOTO: AP

Priljubljeni igralec pa svoje romantično življenje ohranja relativno zasebno, v preteklosti pa so ga kljub temu povezovali z Olivio Jade, Kaio Gerber, Zendayo in Joey King.

